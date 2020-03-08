التجارة تصدر توضيحاً بشأن البطاقة التموينية في ظل كورونا

2020/03/08 | 20:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طمأنت وزارة التجارة، يوم الاحد، المواطنين بأنها ستواصل توزيع مفردات البطاقة التموينية في ظل الإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، أن "مراكز تجهيز مفردات البطاقة التموينية على المواطنين دون توقف، وموظفيها من العاملين في المخازن والمراكز التموينية غير مشمولين في عطلة 50% التي اعلنت عنها خلية الازمة للوقاية من فيروس كورونا".

وأكدت الوزارة أنها "حريصة على توفير المفردات وضمان توزيعها على المواطنين في الوقت المحدد".واضافت، ان "السلع والمواد الغذائية متوفرة في الاسواق ونتابع من خلال الاجهزة الرقابية لرصد الاسعار باستمرار، للحيلولة دون رفعها من قبل المتلاعبين ومستغلي الازمات".

وحذرت المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية من أنها ستتخذ بحقهم "جميع الإجراءات القانونية.

واتخذ العراق إجراءات واسعة للحد من تفشي كورونا في البلاد بينها غلق المعابر الحدودية مع إيران أمام التبادل التجاري.

ووفق السلطات الصحية، فإن العراق سجل 58 إصابة بفيروس كورونا، توفي منها حتى الآن 6، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء وميسان وبابل.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 26 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 5 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 2 أربيل، 1 ميسان، 1 بابل، 1 ذي قار.

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