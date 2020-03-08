هيئة الكمارك: ضبط12 سيارة معدة للتهريب ومخفية داخل حاويات بميناء ام قصر الشمالي

2020/03/08 | 20:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الجمارك، احباط محاولة لتهريب عدد من السيارات المخالفة للضوابط، في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان السلطة الجمركية في مركز ام قصر الشمالي، تمكنت وبالتعاون مع الجهات الساندة لها، من ضبط ثلاث حاويات بحجم أربعين قدما مكعبا في الرصيف الحادي عشر، تحتوي كل منها أربع سيارات دون الموديل المسموح بإستيراده، في محاولة لإدخالها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة، ومخبأة خلف مواد كهربائية وملابس، مشيرة الى اتخاذها الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الجمارك، وإحالتها للقضاء بعد توقيع محضر مشترك بعملية الضبط.

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