إحالة عقد وقعته وزيرة التربية الى النزاهة

2020/03/08 | 20:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت لجنة التربية النيابية، عن إحالة عقد وقعته وزيرة التربية، قصي الياسري، الى هيأة النزاهة.

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