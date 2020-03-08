إحالة عقد وقعته وزيرة التربية الى النزاهة


إحالة عقد وقعته وزيرة التربية الى النزاهة
2020/03/08 | 20:32 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]كشفت لجنة التربية النيابية، عن إحالة عقد وقعته وزيرة التربية، قصي الياسري، الى هيأة النزاهة.

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