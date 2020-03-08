الاتحاد الآسيوي يتغزل بأحمد راضي: نجوميته فاقت حدودها الجغرافية

2020/03/08 | 20:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الضوء على نجومية النجم الدولي العراقي السابق واضفل لاعب في قارة آسيا عام 1988، احمد راضي في تقرير مفصل.وذكر موقع الاتحاد في تقريره، أن “احمد راضي اكتسب نجومية كبيرة فاقت حدودها الجغرافية وطنه العراق حتى جعلت منه أفضل لاعب في قارة آسيا عام 1988، ذلك الموسم الذي برز

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