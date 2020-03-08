وزير الخارجية المصري لـواع: رسالة السيسي ركزت على تعزيز العلاقات وسد النهضة

2020/03/08 | 20:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد ، إلى العراق في زيارة تحمل في طياتها رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للرئيس العراقي برهم صالح .

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