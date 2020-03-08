العثور على كدس للعتاد من مخلفات داعش في حمرين

2020/03/08 | 20:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن العثور على كدس للعتاد من مخلفات عصابات داعش في حمرين.

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