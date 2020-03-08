توقف صحيفة الحياة السعودية التي يمتلكها الامير السعودي خالد بن سلطان عن الصدور بعد 70عاماً على اطلاقها

2020/03/08 | 20:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت صحيفة «الحياة»، السعودية، التي تصدر من لندن، مقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية، بعد ثلاثين عاما من الإصدار دون انقطاع.وأبلغت إدارة الصحيفة جميع المحررين في لندن، أن أمس الأول […]

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