2020/03/08 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرات يعززن زخم الحراك السلمي وسط تصعيد في بغداد والناصرية بغداد – عبد اللطيف الموسوي المحافظات – مراسلو (الزمان) شاركت الالاف من النساء خلال اليوم العالمي للمرأة في تظاهرة بساحة التحرير لمساندة المعتصمين وتأييد مطالبهم المشروعة في الحصول على الحقوق واختيار حكومة بعيدا عن تدخل السياسيين.وقال شهود عيان ان (الالاف من النساء شاركن في […]

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