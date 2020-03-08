2020/03/08 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح : بغداد تدعم مصر بتأمين حقوقها المائية بغداد – الزمان بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي وصل الى بغداد امس، التطورات الاقليمية والدولية وتوسيع افاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.وقال بيان تلقته (الزمان) ان (صالح استقبل وزير خارجية مصر سامح شكري، الذي نقل رسالة من الرئيس عبدالفتاح […]

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