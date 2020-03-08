2020/03/08 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحسني: تخصيص قروض ميسّرة للمهندسين الزراعيين بغداد – الزمان استقبل وزير الزراعة صالح الحسني رئيس مجلس الخدمة محمود التميمي والوفد المرفق له حيث تم التباحث حول تعيين المهندسين الزراعيين كونهم احد الشرائح المهمة للمجتمع.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان الحسني اكد خلال اللقاء ان (دعم لشريحة المهندسين الزراعيين من خلال جملة من التسهيلات اهمها […]

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