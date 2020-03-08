2020/03/08 | 20:38 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصص طائرة عسكرية لنقل ضحايا حادث دمشق العراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصص طائرة عسكرية لنقل ضحايا حادث دمشق العراقيين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصص طائرة عسكرية لنقل ضحايا حادث دمشق العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).