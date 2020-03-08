الفتح يكشف توصل القوى الشيعية إلى اتفاق بشأن رئيس الحكومة

2020/03/08 | 20:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , السبت , عن اتفاق مبدئي بين قوى الكتل الشيعية لطرح شخصية محددة سيتم الإعلان نها خلال الأسبوع الحالي, مؤكدا أن الكتل السياسية […]

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