الحشد والشرطة يعثران على أربعة صواريخ كاتيوشا جنوب سامراء

2020/03/08 | 20:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الأحد، على أربعة صواريخ كاتيوشا من مخلفات فلول تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوة مشتركة من اللواء ٤١ بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية و فوج طوارئ عثرت، اليوم، على اربعة صواريخ كاتيوشا من مخلفات

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