مراسم تشييع لقتلى “الجيش السوري” في حمص

2020/03/08 | 20:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيّعت مجموعات “الجيش السوري” اليوم الأحد عدداً من عناصرها الذين قتلوا خلال المعارك التي دارت مؤخراً في محافظة إدلب، وذلك خلال مراسم تشييع في محافظة حمص.وبثت وسائل إعلام موالية

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