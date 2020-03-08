الصحة تعلن إصابات جديدة بكورونا في 6 محافظات

2020/03/08 | 20:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الأحد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد في 6 محافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ورد لشفق نيوز، إن "مختبرات الوزارة المركزية تؤكد تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالة في كل من المثنى والأنبار وذي قار والنجف وبغداد وميسان".

وأضاف أن "الوزارة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية العالمية للتعامل مع الحالات والملامسين وتقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة".

وتابع بالقول، "تؤكد وزارة الصحة والبيئة على التنفيذ اللازم لمقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومحاسبة كافة المخالفين، كما تؤكد الوزارة على اتباع ارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية لمنع انتشار هذا المرض".

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات إلى 64 في عموم العراق، توفي منها حتى الآن 6، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء وميسان وبابل.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 27 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 6 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 2 أربيل، 2 ميسان، 1 بابل، 2 ذي قار، 1 المثنى، 1 الأنبار.

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