2020/03/08 | 20:49 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعبئة غاز البصرة: تعفير الاسطوانات قبل دخولها لخطوط الإنتاج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعبئة غاز البصرة: تعفير الاسطوانات قبل دخولها لخطوط الإنتاج) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعبئة غاز البصرة: تعفير الاسطوانات قبل دخولها لخطوط الإنتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).