صحة الانبار: المصابة الاولى بـ’’كورونا’’ انتقلت لها العدوى من داخل مدينة الطب

2020/03/08 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة الانبار: المصابة بـ’’كورونا’’ كانت مرافقة لمريضة تحمل الفيروس في مدينة الطب

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، عن تسجيل حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا فيما اشارت الى ان اجمالي الحالات المؤكدة ارتفع الى 3 حالات فقط.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل، لـ( بغداد اليوم)،ان "ديالى سجلت

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاحد (08 آذار 2020)، تشخيص 6 حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبرات الوزارة المركزية تؤكد تشخيص ست حالات جديدة بفي

بغداد اليوم _ بغداد

ابدت 3 مولات في العاصمة بغداد، استعدادها إغلاق أبوابها ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك التزاما بالأمر الديواني الخاص بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وحصلت (بغداد اليوم) على كتب تظهر تطبيق مولات "أهل المنصور" و

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