صحة ديالى تعلن تسجيل إصابة جديدة بفايروس ’’كورونا’’

2020/03/08 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، عن تسجيل حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا فيما اشارت الى ان اجمالي الحالات المؤكدة ارتفع الى 3 حالات فقط.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل، لـ( بغداد اليوم)،ان "ديالى سجلت اليوم حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا لامراة تسكن شمال المحافظة مؤكدا بان الحالة تم فرض الحجر الصحي عليها منذ يوم امس للاشتباه قبل ان تتاكد الاصابة بعد وصول نتائج الفحوصات المختبرية مساء اليوم".

واضاف فاضل،ان "الحالة المصابة هي الثالثة في ديالى بعد تسجيل حالتي اصابة نهاية الاسبوع الماضي لافتا الى ان الحالات الثلاثة موجودة حاليا في مركز الحجر الصحي الرئيسي قرب بعقوبة لتلقي العناية الطبية".

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