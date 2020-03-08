تخصيص طائرة عسكرية لنقل ضحايا حادث مدينة دمشق العراقيين الى النجف

2020/03/08 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد (08 آذار، 2020) تخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين وجثامين المواطنين العراقيين الذين تعرضوا الى حادث، في سوريا، لنقلهم الى محافظة النجف.

وذكرت القيادة، في بيان، أنه "بموافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتوجيه رئيس أركان الجيش، تم تخصيص طائرة عسكرية خاصة لنقل المصابين وجثامين المواطنين العراقيين الذين تعرضوا الى حادث قرب مدينة دمشق ونقلهم من سوريا الى محافظة النجف الاشرف".

ووجه ممثل المرجعية الدينية في النجف، عبد المهدي الكربلائي، الاحد (8 آذار 2020)، بإخلاء ضحايا حادث السير العراقيين من سوريا على نفقة العتبة الحسينية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، احمد الصحاف، أكد، في وقت سابق من اليوم، استمرار متابعة الخارجية لحادثة السير الذي حصل يوم أمس في سوريا، وراح ضحيته العشرات من العراقيين.

وقال الصحاف في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة الخارجية اعلنت منذ ليلة يوم أمس عبر مواقعها عن حصيلة حادث السير في سوريا، والذي راح ضحيته 26 عراقياً، وأصيب 15 غيرهم".

واكد، أن "الخارجية العراقية مستمرة في عملية متابعة الحادث مع الجانب السوري وسفارة الجمهورية العراقية في سوريا لازالت تتابع باهتمام وتستشعر ألماً عميقاً للحادث وتعمل لتسهيل كل الاجراءات المتعلقة بجلب الجثامين إلى العراق".

واشار إلى أن "الحديث عن كون حادث السير ارهابي لا صحة له، والحادث كان حادث سيرٍ طبيعي".

وكان الصحاف قد قال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أمس السبت، إن "حادث السير الذي وقع في أطراف مدينة دمشق، بين سيارة تحمل زوار عراقيين، وشاحنة نفط، أسفر عن وفاة 26 عراقياً واصابة 15 اخرين".

بغداد اليوم-بغداد

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وقال البياتي، في بيان: "علقنا حينها على استغرابنا من هكذا قرار وعن حاجة العراق في هذا

بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم _ بغداد

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وذكرت وكالة آكي الإيطالية، أن "رئيس أركان الجيش الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا، أعلن إصابته بفي

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