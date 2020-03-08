2020/03/08 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصيص طائرة عسكرية خاصة لنقل المصابين وجثامين المواطنين العراقيين الذين تعرضوا لحادث سير قرب مدينة دمشق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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