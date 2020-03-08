وفد من العتبة العباسية لرعاية جرحى حادث الزوار العراقيين في سوريا

2020/03/08 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة العباسية، الاحد، عن ارسال مستلزمات طبية إلى سوريا لإغاثة جرحى حادث سير الزوار العراقيين....

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