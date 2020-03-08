الرئيس العراقي يتسلم رسالة نصية من الرئيس المصري

2020/03/08 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الرئاسة العراقية، الاحد، عن تسلم الرئيس العراقي برهم صالح رسالة نصية من نظريه المصري عبد الفتاح السيسي....

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