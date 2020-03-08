2020/03/08 | 20:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، مساء اليوم الاحد، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في ست محافظات.وقال البدر في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مختبرات الوزارة المركزية أكدت إصابة ست حالات جديدة بفيروس كورونا في: بغداد، والمثنى، والأنبار، وذي قار، والنجف، وميسان".وأضاف انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية العالمية للتعامل مع الحالات والملامسين وتقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة".وأوضح ان "وزارة الصحة والبيئة تؤكد على التنفيذ اللازم لمقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومحاسبة كافة المخالفين كما تؤكد الوزارة على اتباع ارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية لمنع انتشار هذا المرض".واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في وقت سابق من اليوم الاحد، وفات حالتين اثني مصابة بفيروس كورونا في محافظتي بابل وميسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).