فوج طوارئ الشرطة يسحق فرقة

2020/03/08 | 20:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادالقت القوات الامنية في محافظة نينوى، مساء اليوم الاحد، القبض على ستة عناصر من تنظيم داعش الارهابي في نينوى.وذكر اعلام وزارة الداخلية اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "قوة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى القت القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الارهابية".وبين انه "ثم ضبط سيارة تعود ملكيتها لاحد عناصر داعش، الذين اربعة منهم يعملون بصفة مقاتل فيما يعرف بفرقة نهاوند القتالية، واثنان منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة، خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".وتابع "تم القبض عليهم في احياء الزهراء وعدن و١٧ تموز في الجانبين الايسر والايمن لمدينة الموصل".

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