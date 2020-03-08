اليابان: قروضٌ بلا فوائد للشركات المتضررة من {كورونا}

2020/03/08 | 20:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طوكيو/ رويترز

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنَّ حكومته ستطرح برنامجاً خاصاً لتقديم قروضٍ بلا فوائد للشركات التي تضررت من تبعات فيروس كورونا‭‭.‬‬

وأضاف آبي أنَّ هذه الخطوة ستكون جزءاً من حزمة ثانية من الإجراءات التي تعتزم الحكومة إعلان تفاصيلها يوم غد الثلاثاء وستتضمن تقديم دعم للعاملين الذين يحتاجون الى أخذ إجازة من العمل لرعاية أولادهم مع إغلاق المدارس.

وقال آبي خلال اجتماع للحكومة لمعالجة تفشي الفيروس: "ستكون أولويتنا حالياً في ما يتعلق بمساعدة الاقتصاد حماية الوظائف والحفاظ على استمرار عمل الشركات، وسنطرح إجراءات غير تقليدية قوية حتى يمكن للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم مواصلة عملها على الرغم من الظروف الصعبة الحالية".

ويواجه صناع السياسة ضغوطاً لدعم الاقتصاد الياباني الذي على أعتاب الركود بعد أنْ أثر إغلاق المدارس وإلغاء المناسبات العامة وحظر السفر في شركات التجزئة في كل أنحاء البلاد.

وتعهد آبي بالتركيز خلال الأسبوعين المقبلين على وقف انتشار الفيروس في اليابان بعد تعرضه لانتقادات بسبب أسلوب معالجته للأزمة.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إنَّ عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع إلى 1149 حالة من بينها عشر حالات جديدة في أوساكا.

ويأتي تفشي الفيروس في وقتٍ حرج بالنسبة لليابان مثيراً شبح حدوث نمو اقتصادي سلبي خلال الربع الثاني من العام مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في شهري تموز وآب.

وقال آبي إنَّ الحزمة الثانية من الإجراءات ستشمل اتخاذ خطوات لمنع انتشار الفيروس وتعزيز الدعم الطبي وتوفير مساعدات مالية للحكومات المحليَّة للتعامل مع تأثير إغلاق المدارس.

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