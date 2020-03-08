لطفي حاتم - العولمة الرأسمالية وكفاح اليسار الديمقراطي

2020/03/08 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم تشترط سمات الرأسمالية المعلومة الكثير من التبدلات والتغيرات الفكرية في أحزاب اليسار الاشتراكي الهادفة الى بناء دولة العدالة الاجتماعية وبهذا المسار تواجه السياسيين والباحثين كثرة من الأسئلة الفكرية الملحة منها-هل ما زالت احزاب اليسار الديمقراطي تكافح من اجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة باستلام سلطة الدولة وإقامة نظامها الاشتراكي؟ وهل مهام الأحزاب الاشتراكية لا زالت تتلخص بتحقيق برنا......

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