الكشف عن مضمون رسالة السيسي للرئيس العراقي برهم صالح

2020/03/08 | 20:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل لقاء الرئيس برهم صالح بوزير الخارجية المصري، سامح شكري.وذكرت الرئاسة في بيان لها ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، […]

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