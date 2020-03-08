تخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين وجثامين العراقيين من سوريا

2020/03/08 | 20:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الاحد، عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة على تخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين وجثامين العراقيين الذين قضوا في حادث سير قرب العاصمة السورية دمشق، ونقلهم الى محافظة النجف.وذكرت القيادة في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "القائد العام للقوات المسلحة وافق على تخصيص طائرة عسكرية خاصة لنقل المصابين وجثامين المواطنين العراقيين الذين تعرضوا الى حادث سير قرب مدينة دمشق ونقلهم من سوريا الى محافظة النجف".يذكر ان ان حافلة تقل زوارا عراقيين متوجهين لزيارة السيدة زينب (ع) في سوريا تعرضت امس السبت الى حادث سير بعد اصطدامها بصهريج داخل الاراضي السورية ما ادى الى مصرع 12 شخصا واصابة 30 اخرين.

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