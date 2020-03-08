2020/03/08 | 20:59 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة تعلن تشخيص 6 إصابات في كل من بغداد والانبار والنجف وذي قار وميسان والمثنى

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