بالوثائق..

2020/03/08 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت ثلاثة مراكز تجارية شهيرة "مولات" في بغداد يوم الأحد غلق أبوابها أمام الزبائن استجابة لقرارات خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وجاء في كتب رسمية لـ"مول المنصور" و"بغداد مول" و"بابلون مول" موجهة للمستأجرين والزبائن، أنها ستغلق أبوابها بدءاً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

ويأتي الإغلاق استجابة لقرارات خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا التي أمرت بغلق المراكز التجارية وأماكن التجمع العامة الأخرى للحد من تفشي كورونا.

وسجل العراق، الأحد، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد الإجمال إلى 64 في عموم البلاد، توفي منها حتى الآن 6، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء وميسان وبابل.

وتتوزع الإصابات على النحو الآتي: 27 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 6 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 2 أربيل، 2 ميسان، 1 بابل، 2 ذي قار، 1 المثنى، 1 الأنبار.

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