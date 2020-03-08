الصحة تسجل اصابة 6 حالات جديدة بكورونا

2020/03/08 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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