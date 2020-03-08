وزير الرياضة الإيطالي يدعو إلى إيقاف منافسات الدوري الإيطالي “فورا”

2020/03/08 | 21:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الرياضة الإيطالي فيتشينزو سبادوفارا، إلى إيقاف منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم “فورا” بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك قبل دقائق على انطلاق مباراة بارما وسبال من الجولة 26.وبحسب وكالة “رويترز”، فإن الوزير الإيطالي “حث الاتحاد المحلي لكرة القدم على النظر في إيقاف مباريات الدوري المحلي الأول”.وقال الوزير عبر حسابه في “فيسبوك”،

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