مواقع سفارة العراق بدمشق والخارجية تتجاهل حادث زوار السيدة زينب والخارجية “لم تعزي عائلات الضحايا”

2020/03/08 | 21:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: صدمت انباء الحادث المروري الذي أودى بحياة 26 عراقياً وأصاب 15 آخرين، أمس السبت، الرأي العام المحلي.فالباص الذي كان متوجهاً الى مرقد السيدة زينب في دمشق والذي كان على متنه عشرات الركاب العراقيين كان قد وصل الى طريق بغداد السريع بريف دمشق حين صدمه صهريج محروقات، فقد سائقه السيطرة عليه.الحادث […]

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