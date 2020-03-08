ارتفاع الحصيلة الى 61 .. الصحة:تشخيص 6 إصابات بكورونا ومن يخالف تعليمات الوقاية سيحاسب

2020/03/08 | 21:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد، تسجيل ست حالات مؤكدة لفيروس كورونا المستجد في ست محافظات بواقع حالة واحدة في كل محافظة، لترتفع حصيلة العراق الى 61.وذكر البيان عن لسان المتحدث سيف البدر، ان “مختبرات الوزارة المركزية شخصت ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالة في كل من المثنى والأنبار […]

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