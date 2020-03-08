2020/03/08 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة التجارة إلى تعويض الخسائر وتقديم الدعم اللازم لضمان الإستمرارية المطاحن الأهلية تهدّد بوقف العمل والإضراب عن إنتاج الطحين بغداد – الزمان هدد اصحاب المطاحن الاهلية بأيقاف العمل في جميع المحافظات لانعدام الجدوى الاقتصادية وعجزهم عن الاستمرار بالعمل ، مطالبين وزير التجارة بالاستجابة لهم وتقديم الدعم بما يضمن الاستمرار بعملية انتاج مادة الطحين التي تدخل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطاحن الأهلية تهدّد بوقف العمل والإضراب عن إنتاج الطحين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطاحن الأهلية تهدّد بوقف العمل والإضراب عن إنتاج الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).