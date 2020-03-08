2020/03/08 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب : لا نسمح المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين البرلمان يكشف عن مساع لتعديل شامل لقانون التقاعد الموحّد بغداد – قصي منذر كشفت اللجنة المالية النيابية عن مساعٍ لإجراء تعديل شامل وجديد على قانون التقاعد الموحد.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس أن (البيانات الواردة من هيئة التقاعد توضح أن 200 […]

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