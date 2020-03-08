2020/03/08 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف : خطة صحية متكاملة لتقديم الخدمات (الزمان) تهنئ بولادة الإمام علي عليه السلام بغداد – الزمان النجف : سعدون الجابري تتقدم جريدة (الزمان) بالتهاني والتبريكات للعالمين العربي والاسلامي بذكرى ولادة امام المتقين علي بن ابي طالب عليه السلام، التي تصادف اليوم الاثنين، وتدعو العراقيين جميعا الى التأسي بنهجه وسلوكه وتقواه وشجاعته في قول الحق […]

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