الصحة تعلن تسجيل ست حالات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/08 | 21:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، انه تم تسجيل ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مختبرات الوزارة المركزية اكدت تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حالة في كل من المثنى والأنبار وذي قار والنجف وبغداد وميسان".

واضاف ان "الوزارة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية العالمية للتعامل مع الحالات والملامسين وتقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة".

واكدت وزارة الصحة والبيئة، وفقا للبيان، على "التنفيذ اللازم لمقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومحاسبة كافة المخالفين كما تؤكد الوزارة على اتباع ارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية لمنع انتشار هذا المرض".

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