محافظ ذي قار يقرر منح أي موظف قادم من ايران اجازة لمدة شهر

2020/03/08 | 21:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ ذي قار وكالة ابا ذر العمر، اليوم الاحد، عن منح أي موظف قادم من ايران اجازة لمدة شهر.

وقال العمر في بيان صحفي مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه "يمنح كل موظف قادم من ايران او اي دولة فيها اصابات مرض الكورونا اجازه لمدة شهر مع المتابعة الصحية في منطقة سكناه، يشمل جميع موظفي دوائر محافظة ذي قار لتلافي الاصابات بعد ظهور اول حالة اصابة".

وتابع "تقرر تشكيل (خلية ازمة) برئاستنا وعضوية عدد من مدراء الدوائر تتولى متابعة التطورات بخصوص فيروس كورونا".

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