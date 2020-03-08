اصابة رئيس اركان الجيش الإيطالي بفيروس كورونا المستجد

2020/03/08 | 21:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، إصابة رئيس هيئة أركان الجيش سيلفاتور فارينا، بفيروس كورونا.ووضعه قيد الحجر الصحي.من جانبه، قال رئيس منطقة بيدمونت، ألبيرتو سيريو، إنه أصيب بكورونا وأشار إلى […]

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