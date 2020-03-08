ميسان تتخذ إجراءات احترازية جديدة بعد حالة الوفاة لشاب بفيروس كورونا في ناحية السلام

2020/03/08 | 21:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز محافظ ميسان ” علي دواي لازم ” بالحجر المنزلي لقرية ابوجصانة محل سكن المواطن المتوفى بسبب فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة والمعنية مع إرسال قوة من قبل قيادة شرطة ميسان الى ناحية السلام لدعم وإسناد الاجراءات .وأمر” مديرية ناحية السلام بتعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في الناحية باستثناء

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