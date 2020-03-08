تجمع القوى المدنية: لا علاقة لنا بجبهة “موج”

2020/03/08 | 21:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق: نشر تجمع القوى المدنية الوطنية، اليوم الاحد، “توضيحاً” بشأن لقاء جمع عدد من الحركات والاحزاب في مقر حزب الامة، بدعوة من التجمع.وذكر بيان للتجمع، تلقته “يس عراق”، قال فيه “اصدر المكتب الاعلامي لتجمع القوى المدنية الوطنية توضيحا حول البيان الذي نشرته الوكاله الاخباريه (يس عراق) والذي تبنته جهات لا علاقة لها […]

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