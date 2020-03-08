ايطاليا ... اصابة رئيس هيأة اركان الجيش بفيروس كورونا

2020/03/08 | 21:18 - المصدر: سكاي برس

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اصابة رئيس اركان الجيش الإيطالي بفيروس كورونا المستجد????

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، إصابة رئيس هيئة أركان الجيش سيلفاتور فارينا، بفيروس كورونا.



ووضعه قيد الحجر الصحي.

من جانبه، قال رئيس منطقة بيدمونت، ألبيرتو سيريو، إنه أصيب بكورونا وأشار إلى أنه يطبق العزل الذاتي على نفسه في المنزل،...

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