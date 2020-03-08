مديرة مكتب مجلس النواب في زاخو تهنئ النساء العراقيات بعيد المراة العالمي

2020/03/08 | 21:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرة مكتب مجلس النواب في زاخو وعود حكمت أمين ,اليوم الاحد , تهنئ النساء العراقيات بعيد المراة العالمي.أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي موظفي مكتب مجلس النواب العراقي في قضاء زاخو أتقدم بأحر التهاني وخالص التبريكات إلى نساء العراق ونساء العالم اجمع بمناسبة عيد المرأة العالمي، ونهنئ الأم والأخت والزوجة والبنت في هذه الذكرى

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