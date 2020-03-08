ميسان تفرض الحجر الصحي على احدى قراها وتتخذ اجراءات احترازية

2020/03/08 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ميسان

فرضت إدارة محافظة ميسان، اليوم الأحد، الحجر الصحي على سكان قرية شخص توفي بفيروس كورونا المس...





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