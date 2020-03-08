اعلان 6 اصابات جديدة بكورونا في العراق

2020/03/08 | 21:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا.

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