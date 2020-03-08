مكتب رئيس الوزراء ينفي انباء تداوالتها بعض المواقع الالكترونية عن اجراءات الوقاية المتبعة في المكتب

2020/03/08 | 21:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مكتب رئيس مجلس الوزراء انباء تداولتها بعض المواقع الالكترونية عن اجراءات الوقاية المتبعة في المكتب.

واكد مكتب رئيس مجلس الوزراء انه ينفي نفيا قاطعا ماورد في الخبر من معلومات كما ان أي من موظفي المكتب المشار اليهم في الخبر لم يكونوا في اجازة خارج البلاد، مطالبا وسائل الاعلام بتوخي الدقة في النشر خاصة في هذا الظرف الذي يتطلب التعاون لدفع الأذى عن جميع العراقيين .

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