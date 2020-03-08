عملية دفن المتوفى بسبب فيروس كورونا في محافظة ميسان اليوم

2020/03/08 | 21:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة ميسان وصول فريق طبي مقنع من صحة ميسان للاشراف على دفن جثة المتوفي بمرض الكورونا بمقبرة سيد نور بأطراف مدينة العمارة بعد أن خصصت آله(حفار) لدفنه وبعمق ( […]

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