اصابة ثالثة بفيروس كورونا في كربلاء

2020/03/08 | 21:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء اليوم الاحد، عن تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال مدير المكتب الإعلامي للدائرة سليم كاظم في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إنه "تبين اكتشاف إصابة مواطن بفيروس كورونا وهو أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء (ع) للأمراض الباطنية في مدينة الإمام الحُسين (ع) الطبية".واضاف "الاصابة حدثت خلال انتقال العدوى إليه من المرأة التي توفيت قبل يومين في المكان ذاته".

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