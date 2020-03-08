صحة كربلاء تعلن تسجيل ثالث إصابة بـ’’كورونا’’ عن طريق العدوى

2020/03/08 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، عن تسجيل ثالث حالة إصابة مُثبتة ومؤكدة مختبرياً في المحافظة عن طريق العدوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تبين إكتشاف حالة مواطن مصاب بفيروس كورونا المُستجد، وهو أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء ( ع ) للأمراض الباطنية في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية ، من خلال إنتقال العدوى إليه من المرأة التي توفيت قبل يومين في المكان ذاته".

وأضاف البيان "وبعد ان تم أخذ الفحوصات المختبرية له، تم الحجر عليها في إحدى الردهات المخصصة، لتبين فيما بعد إن نتيجة الفحص موجبة".

وبين ان "المواطن وذويه تحت المراقبة الطبية المستمرة"، مشيراً إلى "إتخاذ الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية " ، مؤكداً إن الدائرة "تبذل جهوداً إستثنائية، وتشدد من الإجراءات الوقائية الإحترازية المُتخذة للحيلولة دون إنتشار المرض في المحافظة".

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يشار إلى إن الدائرة أعلنت في الإسبوع الماضي، تسجيل حالتي إصابة بالفيروس الوبائي، الأولى ، كانت لمواطنة عشرينية عائدة من إيران، وهي حالياً تخضع للرقابة الطبية المستمرة منذ لحظة دخولها الردهة المخصصة للمصابين بالفيروس الوبائي، والثانية لمواطنة ستينية، والتي توفيت فيما بعد، عقب رقودها في المركز آنفا لمدة ثلاثة أيام .

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وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رجلا يبلغ من الع

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